FACUA denuncia el riesgo para la seguridad de los ciudadanos que puede traer la estancia en Gibraltar del submarino británico Sceptre
La Federación pide al Gobierno la máxima trasparencia sobre el peligro potencial que pueden tener los buques que atracan en Gibraltar y Rota.
FACUA.org
España-04/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia el riesgo para la seguridad de los ciudadanos que puede traer la estancia en Gibraltar del submarino británico HSM Sceptre y que ahora va a someterse a unas obras cuya magnitud ha variado en pocas horas. Inicialmente, e