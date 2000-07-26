FACUA denuncia en un informe la utilización ilícita del derecho de admisión en los locales de la 'movida juvenil'
La Federación denuncia las actitudes discriminatorias de numerosos empresarios, que prohíben la entrada si la apariencia del usuario no concuerda con determinados criterios estéticos.
FACUA.org
Andalucía-26/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha elaborado un informe, que publica en el último número de su revista, Consumerismo, en el que denuncia la existencia de multitud de locales establecidos en las zonas de la movida que proh&i