Nuestras accionesAnte las autoridades andaluzas de Consumo y Espectáculos Públicos

FACUA denuncia irregularidades durante los conciertos de Alejandro Sanz en Cádiz y Córdoba

La asociación recomienda reclamar compensaciones ante los problemas de sonido de la cita gaditana y las reubicaciones sufridas por los asistentes a la plaza de toros cordobesa si fueron de menor calidad.

FACUA.org
Andalucía-09/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia irregularidades en los conciertos de Alejandro Sanz en las ciudades de Córdoba y Cádiz.

En los próximos días, FACUA trasladará las anomalías que han planteando los usuariosa las autorida

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos