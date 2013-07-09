FACUA denuncia irregularidades durante los conciertos de Alejandro Sanz en Cádiz y Córdoba
La asociación recomienda reclamar compensaciones ante los problemas de sonido de la cita gaditana y las reubicaciones sufridas por los asistentes a la plaza de toros cordobesa si fueron de menor calidad.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2013
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En los próximos días, FACUA trasladará las anomalías que han planteando los usuariosa las autorida