FACUA denuncia irregularidades en la promoción de verano de Vodafone
Su publicidad asegura que "este verano" en "cada llamada" puede hablarse hasta treinta minutos pagando sólo uno, pero en realidad Vodafone no aplica la oferta a las llamadas con destino a teléfonos Movistar y Amena, la promoción acaba mucho antes de finalizar el verano y los usuarios con dos de sus planes tarifarios no pueden solicitarla.
FACUA.org
España-09/07/2004
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«Este verano con Vodafone, en cada llamada paga sólo 1 minuto. Habla 30». La promoción de verano de la multinacional británica de telefonía móvil no es tan atractiva como se presenta en su publicidad. La Federación de Consumidores en Acción (FACUA)