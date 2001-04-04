FACUA denuncia la publicidad de El Moldeador, otro 'producto milagro' para adelgazar
Este producto se suma a la larga lista de productos milagro denunciados por FACUA ante la pasividad de las Administraciones competentes.
FACUA.org
España-04/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Generalidad de Cataluña, entre otros organismos, a la empresa catalana Comercial 401, por publicidad eng