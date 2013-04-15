FACUA denuncia los 15 principales abusos de las compañías en las conexiones a Internet
Lanza una campaña contra las irregularidades de los proveedores de acceso a la Red.
FACUA.org
España-15/04/2013
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Los actores Adrià Collado, Beatriz Rico y Jaime Pujol protagonizan esta nueva campaña de FACUA.
Lucha contra las irregularidades en las conexiones a Internet. Éste es el objetivo de la nueva campaña lanzada por FACUA-Consumidores en Acción para llamar a los usuarios a defender sus derechos ante los abusos de las compa&n