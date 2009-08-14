Nuestras accionesAnte cinco autoridades de Consumo autonómicas

FACUA denuncia ocho festivales de música por cláusulas abusivas

Sólo permiten consumir comida o bebida comprada en los recintos o niegan la devolución del dinero ante determinadas cancelaciones o cambios en el cartel.

FACUA.org
España-14/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante los organismos de Consumo de sus correspondientes comunidades autónomas un total de ocho festivales de música por incluir en sus condiciones cláusulas abusivas.

Una de las irregularidades es la prohibición

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