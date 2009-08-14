FACUA denuncia ocho festivales de música por cláusulas abusivas
Sólo permiten consumir comida o bebida comprada en los recintos o niegan la devolución del dinero ante determinadas cancelaciones o cambios en el cartel.
FACUA.org
España-14/08/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante los organismos de Consumo de sus correspondientes comunidades autónomas un total de ocho festivales de música por incluir en sus condiciones cláusulas abusivas.
Una de las irregularidades es la prohibición