FACUA denuncia otro método seudomilagroso que garantiza la pérdida de hasta cuarenta y siete kilos de peso
“Todo lo que tiene que hacer es tomar una cápsula tres veces al día”, asegura la publicidad de esta "Dieta Quema Grasas" comercializada por una empresa con sede en Málaga.
FACUA.org
España-31/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a una empresa con sede en Málaga que anuncia un mé