FACUA denuncia por engañosa la promoción del Dúo 3 Mb. de Telefónica al negársela a quienes ya tengan algún servicio de ADSL
La compañía sólo ofrece la tarifa de 26,20 euros más IVA mensuales a los usuarios que piden la baja, junto a cuotas gratis y descuentos.
FACUA.org
España-17/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Telefónica de España por hacer publicidad engañosa de su Dúo 3 Mb. al negar la oferta de 26,20 euros más IVA mensuales durante un año a los usuarios que ya tengan algún servicio de ADSL.
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