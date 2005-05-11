FACUA denuncia prácticas contrarias a los derechos de los usuarios en las medidas para evitar la reventa de entradas en los conciertos de Bruce Springsteen
La Federación advierte que no puede impedirse la devolución de las localidades a los usuarios que no puedan asistir al concierto por causas de fuerza mayor.
FACUA.org
España-11/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las medidas que está tomando la empresa organizadora de los conciertos de Bruce Springsteen en España, Doctor Music, para evitar la reventa ilegal de entradas han llegado al extremo de vulnerar los der