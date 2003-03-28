FACUA denuncia que Auna sustituirá sus teléfonos gratuitos de atención al cliente por una línea 902 vulnerando la normativa sobre telecomunicaciones
La Federación critica que el operador ingresará dinero por cada reclamación que presenten sus usuarios por deficiencias en el servicio.
FACUA.org
España-28/03/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que Auna ha anunciado que sustituirá sus teléfonos gratuitos de atención al cliente por la línea 902 500 060, cuyo coste es superior al de una llamada interprovincial,