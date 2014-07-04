Nuestras accionesEl reglamento jurídico del jefe de Estado condiciona el debate y votación de la norma en tramitación

FACUA denuncia que el aforamiento del Rey eclipsa la ley que aumenta el control político sobre la justicia

La Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público aprobada en el Congreso sin apenas debate y sólo con los votos del PP permite saltarse el sistema vigente de concurso abierto por una designación directa del Consejo General del Poder Judicial.

FACUA.org
España-04/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia  que el Gobierno haya evitado el debate y condicionado la votación de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público, reglamento que aumenta el control político sobre el sistema judicial, al

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