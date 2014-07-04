FACUA denuncia que el aforamiento del Rey eclipsa la ley que aumenta el control político sobre la justicia
La Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público aprobada en el Congreso sin apenas debate y sólo con los votos del PP permite saltarse el sistema vigente de concurso abierto por una designación directa del Consejo General del Poder Judicial.
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España-04/07/2014
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En la práctica, la nueva norma permite que el Gobierno controle los jueces en plazas sensibles | Imagen: Luis Javier Modino Martínez (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno haya evitado el debate y condicionado la votación de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público, reglamento que aumenta el control político sobre el sistema judicial, al