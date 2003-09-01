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FACUA denuncia que el Gobierno pretende subir las tarifas telefónicas y camuflarlo con un 'maquillaje de cifras'

La Federación advierte que el anuncio de una nueva subida en la cuota de abono realizado hoy por el ministro de Ciencia y Tecnología contradice la promesa, reiterada la semana pasada por el titular de Economía, de que las tarifas se congelarán en 2004.

FACUA.org
España-01/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que el anuncio realizado hoy por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, de una nueva subida en la cuota de abono de Telefónica de España para 2004 contradice la congelación

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