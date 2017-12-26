FACUA denuncia que el recibo de la luz del usuario medio ha subido más de 10 euros en los últimos 4 meses
La factura se ha encarecido un 3,2% en los primeros 25 días de diciembre con respecto al mes anterior. La asociación lamenta que el Ejecutivo siga plegado a las eléctricas y no actúe en defensa de los usuarios
FACUA.org
España-26/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las tarifas eléctricas vuelven a subir por cuarto mes consecutivo en diciembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el incremento en los primeros 25 días de diciembre ha sido del 3,2% para el usuario medio, lo que sitúa su recibo en 81,87 e