FACUA denuncia que Renfe se niega a hacer duplicados de abonos de viaje nominativos robados o extraviados
La empresa dice que no puede comprobar si la persona que usa el abono es la titular del DNI que figura en el mismo y que no expide duplicados para evitar su posible uso fraudulento.
FACUA.org
España-16/06/2017
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Dos trenes de Cercanías de Renfe, que se niega a hacer duplicados de títulos de viaje nominativos extraviados. | Imagen: flickr.com/photos/ferran_arjona (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Renfe dispensa trato diferenciado a los usuarios del servicio de Cercanías en función de si éstos residen en la Comunidad de Madrid o en otros territorios. Mientras los títulos de viaje disponibles en Madrid permiten a u