Nuestras accionesLos títulos de Cercanías en Madrid sí permiten al usuario recuperar el abono perdido

FACUA denuncia que Renfe se niega a hacer duplicados de abonos de viaje nominativos robados o extraviados

La empresa dice que no puede comprobar si la persona que usa el abono es la titular del DNI que figura en el mismo y que no expide duplicados para evitar su posible uso fraudulento.

FACUA.org
España-16/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Renfe dispensa trato diferenciado a los usuarios del servicio de Cercanías en función de si éstos residen en la Comunidad de Madrid o en otros territorios. Mientras los títulos de viaje disponibles en Madrid permiten a u

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