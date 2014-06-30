Nuestras accionesLa organización pide medidas efectivas para cambiar la escandalosa situación

FACUA denuncia que sigan creciendo las ejecuciones hipotecarias ante la pasividad del Gobierno

El INE confirma una subida del 19,5% en el primer trimestre en los procedimientos de venta de inmuebles por impagos de los créditos.

FACUA.org
España-30/06/2014
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que actúe ante el creciente número de ejecuciones hipotecarias confirmado por todas las instituciones que recogen estadísticas de este tipo. La asociación reclama al Ejecutivo que tome las medidas adecuadas y realmen

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