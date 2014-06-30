FACUA denuncia que sigan creciendo las ejecuciones hipotecarias ante la pasividad del Gobierno
El INE confirma una subida del 19,5% en el primer trimestre en los procedimientos de venta de inmuebles por impagos de los créditos.
FACUA.org
España-30/06/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que actúe ante el creciente número de ejecuciones hipotecarias confirmado por todas las instituciones que recogen estadísticas de este tipo. La asociación reclama al Ejecutivo que tome las medidas adecuadas y realmen