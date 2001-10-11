FACUA denuncia que un elevadísimo número de contadores eléctricos puede estar realizando mediciones incorrectas, según un informe de la CNE
El informe también considera que los usuarios llevan años pagando tarifas inadecuadas por el alquiler de los contadores y recomienda reducir a casi la mitad una cuantía que hoy considera excesiva.
FACUA.org
España-11/10/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las compañías eléctricas españolas pueden estar facturando a los usuarios cantidades no acordes a la energía que consumen, dada la antigüedad de un parque de