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FACUA denuncia varios modelos de lanzadores de confeti por riesgo de lesiones

Carecen de etiquetado en castellano que advierta sobre el peligro de orientarlos hacia una persona. La asociación ha recibido una notificación de un usuario que fue víctima de graves lesiones oculares.

FACUA.org
España-10/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo la venta de varios modelos de lanzadores de confeti y serpentinas cuyo uso inadecuado puede causar lesiones. Los productos carecen de advertencias de seguridad en castellano.

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