FACUA denunciará a Grindr ante Protección de Datos por ceder a terceros el estado de VIH de usuarios
El equipo jurídico de la asociación ultima una denuncia como respuesta a la transmisión de información sensible de los consumidores de la app a las empresas Apptimize y Localytics.
FACUA.org
España-05/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción presentará una denuncia contra Grindr ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por ceder a terceros el estado de VIH de sus usuarios.
El equipo jurídico de la asociación está ultimando una denuncia