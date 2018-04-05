Nuestras acciones

FACUA denunciará a Grindr ante Protección de Datos por ceder a terceros el estado de VIH de usuarios

El equipo jurídico de la asociación ultima una denuncia como respuesta a la transmisión de información sensible de los consumidores de la app a las empresas Apptimize y Localytics.

FACUA.org
España-05/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción presentará una denuncia contra Grindr ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por ceder a terceros el estado de VIH de sus usuarios.

El equipo jurídico de la asociación está ultimando una denuncia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos