FACUA denunció a Apple en septiembre por irregularidades similares a las que han provocado la multa en Italia
La asociación critica la habitual lentitud y opacidad de las autoridades de protección al consumidor así como la ridícula cuantía de sus sanciones.
FACUA.org
Europa-28/12/2011
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La Autoridad Antimonopolio de Italia ha impuesto a Apple dos multas por un importe total de 900.000 euros por no dar a los clientes «informaci�ón adecuada sobre la duración de la garantía de los productos» y no proporcionar información completa sobre su Plan de Protección AppleCare, un segu