FACUA desarrolla un programa de cooperación internacional en siete países de América Latina y el Caribe
Durante 2006, impulsa la realización de proyectos por asociaciones de consumidores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
FACUA.org
América-08/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) está desarrollando durante 2006 un programa de cooperación internacional en siete países de América Latina y el Caribe.
Hoy, con motivo de la celebración del Día del Cooperante, FACUA q