Nuestras acciones8 de septiembre: Día del Cooperante

FACUA desarrolla un programa de cooperación internacional en siete países de América Latina y el Caribe

Durante 2006, impulsa la realización de proyectos por asociaciones de consumidores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.

FACUA.org
América-08/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) está desarrollando durante 2006 un programa de cooperación internacional en siete países de América Latina y el Caribe.

Hoy, con motivo de la celebración del Día del Cooperante, FACUA q

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