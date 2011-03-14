FACUA desarrolla una campaña en 20 ciudades contra los fraudes en telecomunicaciones
Las reclamaciones en el sector alcanzaron el año pasado su máximo histórico, ante la habitual pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-14/03/2011
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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción desarrollará este martes 15 de marzo una campaña contra los fraudes en telecomunicaciones.
FACUA saldrá a la calle en veinte ciudades