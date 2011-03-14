Nuestras acciones15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA desarrolla una campaña en 20 ciudades contra los fraudes en telecomunicaciones

Las reclamaciones en el sector alcanzaron el año pasado su máximo histórico, ante la habitual pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas.

FACUA.org
España-14/03/2011
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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción desarrollará este martes 15 de marzo una campaña contra los fraudes en telecomunicaciones.

FACUA saldrá a la calle en veinte ciudades

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