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FACUA desarrolla una campaña en las ocho provincias andaluzas para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo

Es una solución rápida, eficaz y económica para resolver conflictos entre consumidores y empresarios.

FACUA.org
Andalucía-10/12/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando una campaña informativa en las ocho provincias andaluzas para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo, dentro de la cual se incluye la edición de una guía ori

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