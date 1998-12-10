FACUA desarrolla una campaña en las ocho provincias andaluzas para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo
Es una solución rápida, eficaz y económica para resolver conflictos entre consumidores y empresarios.
FACUA.org
Andalucía-10/12/1998
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