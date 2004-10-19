FACUA detecta diferencias de hasta el 145% en las tarifas de los taxis de 37 ciudades españolas
Tarragona es la ciudad donde más caro resulta coger un taxi, frente a Santa Cruz de Tenerife, la más barata. FACUA demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen las inspecciones necesarias a fin de garantizar que los taxímetros pasan cada dos años las verificaciones obligatorias establecidas en la Orden de 29 de mayo de 1998 para evitar que puedan llegar a facturar incorrectamente a los usuarios.
FACUA.org
España-19/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de treinta y siete ciudades que pone de manifiesto diferencias en un viaje de similares características de hasta el 129% en horario diurno y el 145% en horario n