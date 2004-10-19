Nuestras acciones

FACUA detecta diferencias de hasta el 145% en las tarifas de los taxis de 37 ciudades españolas

Tarragona es la ciudad donde más caro resulta coger un taxi, frente a Santa Cruz de Tenerife, la más barata. FACUA demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen las inspecciones necesarias a fin de garantizar que los taxímetros pasan cada dos años las verificaciones obligatorias establecidas en la Orden de 29 de mayo de 1998 para evitar que puedan llegar a facturar incorrectamente a los usuarios.

FACUA.org
España-19/10/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de treinta y siete ciudades que pone de manifiesto diferencias en un viaje de similares características de hasta el 129% en horario diurno y el 145% en horario n

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos