Nuestras accionesLas variaciones alcanzan los 440 euros al año

FACUA detecta diferencias de hasta el 339% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2014

La asociación exige medidas que eviten la privación de suministro a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente al pago. También pide la aplicación de tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes del inmueble y penalicen los consumos excesivos.

FACUA.org
España-11/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas domiciliarias de agua en veintiocho ciudades españolas (ver tabla), donde ha constatado diferencias entre ciudades de hasta

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