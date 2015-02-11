FACUA detecta diferencias de hasta el 339% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2014
La asociación exige medidas que eviten la privación de suministro a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente al pago. También pide la aplicación de tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes del inmueble y penalicen los consumos excesivos.
FACUA.org
España-11/02/2015
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