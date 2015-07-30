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FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en las tarifas de las ITV según la comunidad autónoma

Madrid, única comunidad con el servicio liberalizado, tiene los precios más elevados en los automóviles diésel, seguida de Comunidad Valenciana y Cantabria.

FACUA.org
España-30/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo (ver tabla) sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas, importes cuyas diferencias al

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