FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en las tarifas de las ITV según la comunidad autónoma
Madrid, única comunidad con el servicio liberalizado, tiene los precios más elevados en los automóviles diésel, seguida de Comunidad Valenciana y Cantabria.
FACUA.org
España-30/07/2015
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