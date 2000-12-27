FACUA detecta en la localidad sevillana de Osuna un fraude cometido por un operario de Telefónica
Tras las reclamaciones efectuadas por FACUA, Telefónica ha devuelto ya 244.000 pesetas cobradas de más a seis usuarios víctimas del fraude llevado a cabo por un trabajador de una contrata.
FACUA.org
Sevilla-27/12/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), en colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Osuna, ha descubierto que un trabajador de Telefónica utilizó, al menos durante