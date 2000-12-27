Nuestras acciones

FACUA detecta en la localidad sevillana de Osuna un fraude cometido por un operario de Telefónica

Tras las reclamaciones efectuadas por FACUA, Telefónica ha devuelto ya 244.000 pesetas cobradas de más a seis usuarios víctimas del fraude llevado a cabo por un trabajador de una contrata.

FACUA.org
Sevilla-27/12/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), en colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Osuna, ha descubierto que un trabajador de Telefónica utilizó, al menos durante

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos