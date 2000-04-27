FACUA detecta graves deficiencias en la organización del Espárrago Rock
Numerosos asistentes acuden a sus oficinas para reclamar la devolución del dinero ante la suspensión del concierto.
FACUA.org
Andalucía-27/04/2000
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En los últimos días, un gran número de asistentes al Espárrago Rock, organizado en Jerez el pasado fin de semana, ha acudido a las oficinas de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) en varias provincias con el objeti