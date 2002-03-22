FACUA diseñará en su XVII Asamblea General sus estrategias de actuación para los próximos cuatro años
La Federación analizará las políticas de protección al consumidor de la Junta de Andalucía.
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Andalucía-22/03/2002
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