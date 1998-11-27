FACUA edita una guía sobre la moneda única dentro de su campaña 'El consumidor ante el euro'
Con el patrocinio de la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de la Junta de Andalucía.
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España-27/11/1998
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