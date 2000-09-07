FACUA edita una publicación monográfica sobre la moneda única dentro de su campaña 'El consumidor ante el euro'
La Federación desarrolla un ciclo de charlas en las ocho provincias andaluzas para orientar a los consumidores sobre la transición al euro.
FACUA.org
Andalucía-07/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) continúa su campaña El consumidor ante el euro con la edición de un informe monográfico sobre la moneda única europea en el último número de su nueva public