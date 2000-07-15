FACUA elabora un decálogo de recomendaciones para los usuarios de piscinas
La Federación continúa su campaña de información a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones.
FACUA.org
Andalucía-15/07/2000
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Dentro de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha elaborado el siguiente decálogo con recomendaciones para los usuarios de pis