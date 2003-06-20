FACUA emprende acciones en defensa de los afectados por la empresa de vacaciones Mundo Mágico
Cientos de usuarios de toda España pagaron o financiaron a través de entidades como BBVA y Santander Central Hispano entre 3.000 y 12.000 euros por vacaciones a precios especiales que ahora no pueden disfrutar.
FACUA.org
España-20/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha emprendido acciones en defensa de los afectados por las irregularidades de la empresa Mundo Mágico, con domicilio en Benalmádena (Málaga) y registrada como agencia de viajes mayoris