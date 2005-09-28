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FACUA emprende una acción judicial contra Movistar, Vodafone y Amena para reclamar la devolución de miles de millones de euros facturados mediante redondeos

Se trata de una demanda en defensa de intereses generales difusos de usuarios, procedimiento judicial para el que están habilitadas las asociaciones de consumidores y que de lograr una sentencia favorable beneficiaría a las decenas de millones de usuarios de las tres compañías de telefonía móvil en toda España.

FACUA.org
España-28/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una demanda judicial contra las compañías de telefonía móvil Movistar, Vodafone y Amena en la que les reclama la devolución de las cantidades facturadas fruto de segundos de conversaci&o

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