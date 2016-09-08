FACUA, empresarios, sindicatos y discapacitados critican el informe de la CNMC sobre las gasolineras
Lo consideran parcial e inaceptable por destruir puestos de trabajo, reducir los derechos de los consumidores, eliminar los reconocidos a personas con discapacidad y disminuir la seguridad.
FACUA.org / Europa Press
España-08/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción, junto a las asociaciones de empresarios de estaciones de servicio Aevecar y Ceees, la de gestores de gasolineras AGES, la de personas con discapacidad Cocemfe y los sindicatos UGT y CCOO han mostrado su desacuerdo con el informe de la Co