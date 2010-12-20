FACUA envía a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la 'Ley Sinde'
Les pide que no aprueben una norma realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU.
FACUA.org
España-20/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha enviado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la indus