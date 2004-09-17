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FACUA España celebra su Asamblea General, en la que se aprobará la incorporación de asociaciones de Baleares, Extremadura, Madrid y Murcia

La Asamblea General Extraordinaria tendrá lugar en Sevilla.

FACUA.org
España-17/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) celebrará mañana sábado 18 de septiembre en Sevilla una Asamblea General Extraordinaria en la que se aprobará la incorporación de cuatro asociaciones de Baleares, Extremadura, Madrid y Murcia y, entre

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