FACUA España celebra su Asamblea General, en la que se aprobará la incorporación de asociaciones de Baleares, Extremadura, Madrid y Murcia
La Asamblea General Extraordinaria tendrá lugar en Sevilla.
FACUA.org
España-17/09/2004
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