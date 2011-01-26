FACUA espera que la Academia de Cine mantenga la línea de diálogo iniciada por Álex de la Iglesia
Confía en que no retroceda a las posiciones de su anterior presidenta, la actual ministra de Cultura.
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España-26/01/2011
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