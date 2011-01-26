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FACUA espera que la Academia de Cine mantenga la línea de diálogo iniciada por Álex de la Iglesia

Confía en que no retroceda a las posiciones de su anterior presidenta, la actual ministra de Cultura.

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España-26/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción espera que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España mantenga la línea de diálogo con los ciudadanos iniciada por Álex de la Iglesia y no retroceda a las posiciones de su anterior presidenta, la

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