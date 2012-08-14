Nuestras acciones3 aviones aterrizan de emergencia en Valencia el mismo día por falta de combustible

FACUA espera transparencia por parte de Fomento ante su investigación sobre Ryanair

"Alguien debería recordarle que no transporta ganado", señala el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez

FACUA.org
España-14/08/2012
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Ante los aterrizajes de emergencia de tres aviones en Valencia el mismo día por falta de combustible que han trascendido a la opinión pública, FACUA-Consumidores en Acción espera que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento act&uacu

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