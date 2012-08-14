FACUA espera transparencia por parte de Fomento ante su investigación sobre Ryanair
"Alguien debería recordarle que no transporta ganado", señala el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez
FACUA.org
España-14/08/2012
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