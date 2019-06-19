FACUA Euskadi denuncia al Azkena Rock por impedir el acceso con comida y bebida
La asociación considera que podría tratarse de una cláusula abusiva, ya que la actividad principal del evento es la realización de conciertos y no la hostelería.
FACUA.org
Euskadi-19/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Euskadi ha denunciado al festival Azkena Rock, que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de junio en Vitoria, por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia ha sido presentada ante el Servicio Territorial de Bizkaia de Kontsumobide contra l