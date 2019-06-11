FACUA Euskadi denuncia al BBK Music Legends Fest por impedir el acceso con comida y bebida
La asociación considera que podría tratarse de una cláusula abusiva, ya que la actividad principal del evento es la realización de conciertos y no la hostelería.
FACUA.org
Euskadi-11/06/2019
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Uno de los conciertos de la edición de 2018 del BBK Music Legends Fest. | Imagen: BBK Music Legends Fest.
FACUA Euskadi ha denunciado al festival BBK Music Legends Fest, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de junio en Vizcaya, por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia ha sido presentada ante el Servicio Territorial de Bizkaia de Kontsumobi