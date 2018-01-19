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FACUA Euskadi exige a Metro Bilbao que asegure transporte alternativo ante interrupciones en el servicio

El suceso entre las estaciones de Lutxana y Leioa generó su paralización en la línea afectada, por lo que muchos de los usuarios se vieron con grandes dificultades para poder llegar a sus destinos.

FACUA.org
Euskadi-19/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a Metro Bilbao, empresa dependiente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, que garantice a los usuarios un transporte alternativo cuando se produzcan interrupciones o incidencias de cualquier tipo en el servicio que ofrece.

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