FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que devuelva parte del abono por la huelga de piscinas
La asociación reclama que el dinero de los días que los usuarios no disfruten de lo contratado les sea reembolsado. Hasta la fecha, se han convocado cinco días de huelga en julio.
FACUA.org
Euskadi-05/07/2019
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FACUA Euskadi ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de Bilbao en el que solicita que devuelva a los usuarios la parte proporcional de los abonos contratados para las piscinas de Artxanda, Txurdinaga y Rekalde por los días de huelga que ha habido ya en estas instalaciones y los que hay pre