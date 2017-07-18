Nuestras accionesEscrito al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda

FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que promueva la mejora de la calidad del agua de la Ría de Bilbao

La asociación considera preocupante que se haya detectado la presencia de bacterias perjudiciales para la salud, y que ya ha afectado a decenas de bañistas que han entrado en contacto con el cauce.

FACUA.org
Euskadi-18/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Euskadi ha reclamado al Gobierno Vasco que promueva con urgencia medidas para mejorar la calidad de las aguas de la Ría de Bilbao, después de que en las últimas semanas se haya detectado la presencia en las mismas de bacterias perjudiciales para la salud.

La asoc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos