FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que promueva la mejora de la calidad del agua de la Ría de Bilbao
La asociación considera preocupante que se haya detectado la presencia de bacterias perjudiciales para la salud, y que ya ha afectado a decenas de bañistas que han entrado en contacto con el cauce.
FACUA.org
Euskadi-18/07/2017
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FACUA Euskadi ha reclamado al Gobierno Vasco que promueva con urgencia medidas para mejorar la calidad de las aguas de la Ría de Bilbao, después de que en las últimas semanas se haya detectado la presencia en las mismas de bacterias perjudiciales para la salud.
La asoc