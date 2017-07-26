Nuestras accionesNueva reclamación de la asociación ante el Departamento de Salud

FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que reduzca los tiempos de espera para consultas y pruebas médicas

Viene denunciando las carencias del sistema sanitario público en la Comunidad, tanto los que afectan a los especialistas como a las urgencias. Hasta la fecha, el Gobierno autonómico no ha dado respuesta alguna.

FACUA.org
Euskadi-26/07/2017
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FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco que promueva medidas urgentes para rebajar los desproporcionados tiempos de espera que los usuarios del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza vienen padeciendo.

La asociación ha remitido un escrito al Departamento de Salud en el que denuncia las

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