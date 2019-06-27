FACUA Euskadi solicita a Educación que informe de sus planes de reforma de la enseñanza para adultos
Profesores y alumnos están denunciado que la modificación anunciada de la normativa va a dejar fuera a cientos de estudiantes al reducirse drásticamente la enseñanza no reglada.
FACUA.org
Euskadi-27/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Euskadi se ha dirigido al Departamento de Educación del Gobierno vasco para solicitarle que informe de la reforma de los planes de estudios de la enseñanza para adultos y de cómo va a incidir en la posibilidad de acceso de los usuarios interesados.
El Ejecutivo v