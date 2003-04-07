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FACUA exige a Auna la rectificación de un anuncio engañoso sobre la portabilidad de los números de teléfono

"Con Auna podrás mantener tu número de teléfono de siempre ahorrándote además los más de 12 € de cuota mensual de tu antiguo operador", asegura la publicidad.

FACUA.org
España-07/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha exigido a Auna la rectificación de un anuncio sobre la portabilidad de los números de teléfono al incurrir en publicidad engañosa. El anuncio, remitido a los clientes de Aun

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