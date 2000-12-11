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FACUA exige a los ayuntamientos andaluces que cumplan sus funciones de control sobre los cotillones

La Federación denuncia que la dejación de responsabilidades por parte de las Administraciones competentes puede traducirse en graves accidentes.

FACUA.org
Andalucía-11/12/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a los ayuntamientos andaluces que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán la próxima Nochevieja. FACUA denuncia la dejación de responsabilidades por

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