FACUA exige a los ayuntamientos andaluces que cumplan sus funciones de control sobre los cotillones
La Federación denuncia que la dejación de responsabilidades por parte de las Administraciones competentes puede traducirse en graves accidentes.
FACUA.org
Andalucía-11/12/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a los ayuntamientos andaluces que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán la próxima Nochevieja. FACUA denuncia la dejación de responsabilidades por