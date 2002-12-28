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FACUA exige a los ayuntamientos andaluces y a Gobernación que cumplan sus funciones de control sobre los cotillones

La Federación advierte que cada año se celebran numerosos cotillones sin licencia y recomienda a los consumidores que hagan cumplir sus derechos.

FACUA.org
Andalucía-28/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a los ayuntamientos andaluces y a la Dirección General de Espectáculos Públicos de la Consejería de Gobernación que cumplan sus funciones de control sobre las fiest

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