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FACUA exige a Medio Ambiente de Asturias una respuesta inmediata por las nubes de contaminación en Avilés

La asociación considera inadmisible la pasividad de la consejería de Fernando Lastra ante las demandas realizadas desde FACUA para la protección de la salud de los habitantes de la zona afectada.

FACUA.org
Asturias-23/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno de Asturias una respuesta de manera inmediata por el enésimo episodio de contaminación en el aire en la zona de Avilés.

La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que el pas

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