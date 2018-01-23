FACUA exige a Medio Ambiente de Asturias una respuesta inmediata por las nubes de contaminación en Avilés
La asociación considera inadmisible la pasividad de la consejería de Fernando Lastra ante las demandas realizadas desde FACUA para la protección de la salud de los habitantes de la zona afectada.
FACUA.org
Asturias-23/01/2018
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FACUA exige al Gobierno de Asturias una respuesta inmediata por el nuevo episodio de contaminación en el aire en Avilés. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno de Asturias una respuesta de manera inmediata por el enésimo episodio de contaminación en el aire en la zona de Avilés.
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que el pas